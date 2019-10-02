Microsoft представила собственных «убийц» AirPods

Сообщается, что наушники поддерживают управление жестами, а также интегрированы с основными сервисами Microsoft. Например, при помощи Surface Earbuds можно переключать слайды в презентации PowerPoint. Кроме того, наушники должны поддерживать перевод речи в режиме реального времени. Доступны для перевода 60 языков!

Microsoft утверждает, что наушники очень комфортны для ушей и могут работать до 24 часов от одного заряда (не без кейса, конечно).

Продажи Surface Earbuds начнутся в конце года, сначала, естественно, в США. Стоить они будут недёшево — $249.