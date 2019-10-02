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Сегодня 18:32
Microsoft представила собственных «убийц» AirPods
И у них есть преимущества
Сегодня на специальном мероприятии в Нью-Йорке Microsoft показала свои первые беспроводные наушники Surface Earbuds. Это очередной конкурент для AirPods, который, однако, имеет активное шумоподавление.
Сообщается, что наушники поддерживают управление жестами, а также интегрированы с основными сервисами Microsoft. Например, при помощи Surface Earbuds можно переключать слайды в презентации PowerPoint. Кроме того, наушники должны поддерживать перевод речи в режиме реального времени. Доступны для перевода 60 языков!
Microsoft утверждает, что наушники очень комфортны для ушей и могут работать до 24 часов от одного заряда (не без кейса, конечно).
Продажи Surface Earbuds начнутся в конце года, сначала, естественно, в США. Стоить они будут недёшево — $249.
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