Мужчину в беспроводных наушниках Apple отказались обслуживать в кафе

Мужчина рассказал, что пришёл в кофейню, хотел сделать заказ, но кассир отказывался принимать его до тех пор, пока посетитель не вынул из ушей свои AirPods. Причём, как указывает мужчина, на нём был надет только один наушник.

Пострадавший рассказал свою историю на сайте The Takeout. Ему ответил местный обозреватель под ником Salty Waitress. Эксперт язвительно заметил, что мужчина, конечно, мог совершать важный звонок посредством AirPods или слушать подкаст, который было совершенно невозможно прервать на 30 секунд, чтобы сделать заказ. В таком случае ему следовало отойти в сторону и завершить свои дела. Или же мужчине были бы рады, например, в кофейне Starbucks, которая уважает современные технологии. Кроме того, он мог бы воспользоваться опцией заказа кофе через приложение, чтобы и вовсе не отвлекаться от дел.

А как считаете вы: этично ли общаться с другими людьми, не вынимая из ушей наушники?