На AliExpress продают беспроводные наушники Apple по старой цене

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На AliExpress продают беспроводные наушники Apple по старой ценеНадо успевать брать
Из-за действий российских властей на Украине компания Apple прекратила поставки своей продукции в страну (временно или нет, неясно). Поэтому цены на оставшуюся на складах технику выросли. На AliExpress же можно прямо сейчас купить наушники Apple AirPods Pro по «вменяемой» цене — 22,5 тысячи рублей.
На момент публикации новости доступно 1114 штук Apple AirPods Pro. Однако одному покупателю дают не более 5 штук «в руки».
На Яндекс.Маркете сейчас минимальная цена на наушники — это 23 600 рублей.
На старте продаж в 2019 году наушники AirPods Pro предлагались по рекомендованной розничной цене 20 990 рублей.
В конце февраля российский ритейлер re:Store начал продавать новые iPhone 13 Pro Max более чем за 220 тысяч рублей.