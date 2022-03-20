На AliExpress продают беспроводные наушники Apple по старой цене

На Яндекс.Маркете сейчас минимальная цена на наушники — это 23 600 рублей.

На старте продаж в 2019 году наушники AirPods Pro предлагались по рекомендованной розничной цене 20 990 рублей.

В конце февраля российский ритейлер re:Store начал продавать новые iPhone 13 Pro Max более чем за 220 тысяч рублей.