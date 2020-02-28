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На Avito начали продавать «умные» колонки Mail.ru до их официального выхода

Колонки были получены от сотрудников компании
На сайте объявлений Avito начали продавать «умные» колонки Mail.ru «Капсула» до их официального выхода. Журналисты пишут, что устройства продавцам отдали сотрудники компании.

Колонки «Капсула» поддерживают голосового помощника «Маруся» — конкурента «Алисы». Офицальные продажи устройств ещё не начались: Mail.ru Group планировала их на первый квартал 2020 года, но дату не назначала.

«Ведомости» пишут, что в конце января Mail.ru Group раздала своим сотрудникам 5000 «умных» колонок. В то же время компания открыла предзаказ на устройство. Его официальная стоимость составит 6990 рублей.

На Avito уже можно найти колонки по другой цене. Она варьируется от 6000 до 9000 рублей. В стоимость также включены три месяца подписки на музыку «ВКонтакте». Авторы объявлений утверждают, что получили «Капсулы» от сотрудников Mail.ru Group в подарок. Один из продавцов назвал причиной продажи отсутствие технической возможности управлять колонкой с помощью смартфонов Xiaomi.

Представитель Mail.ru Group заявил, что ничего страшного в ситуации нет. Кроме того, колонки, розданные сотрудникам, находятся на бета-тестировании. Поэтому в них не работают некоторые функции. Но они появятся после официального старта продаж.