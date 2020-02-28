На Avito начали продавать «умные» колонки Mail.ru до их официального выхода

Колонки «Капсула» поддерживают голосового помощника «Маруся» — конкурента «Алисы». Офицальные продажи устройств ещё не начались: Mail.ru Group планировала их на первый квартал 2020 года, но дату не назначала.

«Ведомости» пишут, что в конце января Mail.ru Group раздала своим сотрудникам 5000 «умных» колонок. В то же время компания открыла предзаказ на устройство. Его официальная стоимость составит 6990 рублей.

На Avito уже можно найти колонки по другой цене. Она варьируется от 6000 до 9000 рублей. В стоимость также включены три месяца подписки на музыку «ВКонтакте». Авторы объявлений утверждают, что получили «Капсулы» от сотрудников Mail.ru Group в подарок. Один из продавцов назвал причиной продажи отсутствие технической возможности управлять колонкой с помощью смартфонов Xiaomi.

Представитель Mail.ru Group заявил, что ничего страшного в ситуации нет. Кроме того, колонки, розданные сотрудникам, находятся на бета-тестировании. Поэтому в них не работают некоторые функции. Но они появятся после официального старта продаж.