На фото показали невыпущенный прототип iPod touch

Apple выпустила iPod touch первого поколения в сентябре 2007 года. Он выглядел иначе, чем представленный на снимках прототип. Что касается чёрного глянцевого покрытия, то выпуск в то время Apple iPod touch с ним мог быть стать прорывом в дизайне. Однако в итоге компания выбрала другой вариант.