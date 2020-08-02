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На фото показали невыпущенный прототип iPod touch
Первого поколения
В Twitter опубликовали фото невыпущенного прототипа iPod touch первого поколения. Задняя панель устройства глянцевая и чёрная, имеет то же покрытие, что и Mac Pro 2013 года.
Apple выпустила iPod touch первого поколения в сентябре 2007 года. Он выглядел иначе, чем представленный на снимках прототип. Что касается чёрного глянцевого покрытия, то выпуск в то время Apple iPod touch с ним мог быть стать прорывом в дизайне. Однако в итоге компания выбрала другой вариант.
9to5mac
Стоит отметить, что последняя модель iPod touch вышла в мае 2019 года. У неё задняя панель не глянцевая, имеет множество вариантов расцветки. Цены на актуальный iPod touch начинаются с 19 тысяч рублей.