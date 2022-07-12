На пороге новой эры беспроводных наушников: скоро появится самое крупное за последние годы обновление Bluetooth

Bluetooth LE Audio был анонсирован ещё в начале 2020 года, и изначально организация Bluetooth SIG надеялась, что устройства с его поддержкой выйдут тогда. Но из-за пандемии случилась значительная задержка. В итоге Bluetooth LE Audio стал доступен производителям только сейчас. Это означает, что первые совместимые продукты должны поступить в продажу до конца года.

В Bluetooth LE Audio есть новый аудиокодек LC3. Он обеспечит более высокое качество звука при той же скорости передачи данных, чем у текущего базового кодека SBC. Более низкая скорость передачи данных означает более низкое энергопотребление, что должно привести к увеличению срока службы батареи.

Ещё одним ключевым аспектом Bluetooth LE Audio является возможность подключения нескольких аудиоустройств к одному источнику с помощью функции Auracast. То есть можно будет подключить две пары наушников к одному телефону. Кроме того, Bluetooth LE Audio позволяет каждому отдельному наушнику поддерживать отдельное соединение с исходным устройством.

Благодаря нововведению мы получим новую эру беспроводных наушников. Но в настоящее время неясно, нужно ли будет нам покупать совершенно новые устройства или достаточно будет обновиться.