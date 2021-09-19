Найден способ превратить наушники Apple AirPods в подслушивающее устройство

По словам Далилы, нужно зайти в настройки смартфона и перейти там в раздел «Пункт управления». Там следует выбрать «Настроить элементы управления». В этом разделе в самом конце есть иконка «Слух», на неё нужно нажать.

После этих действий в меню «Пункта управления», которое открывается свайпом вверх от нижнего края экрана, тоже появится иконка с ухом. Если наушники подключены к устройству, можно на неё нажимать, активировать и слушать всё, что происходит вокруг айфона. Можно так следить за человеком, который находится в другой комнате. Блогерша отметила, что можно шпионить за бойфрендом, друзьями да и вообще за кем угодно.