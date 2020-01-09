Найден способ улучшить качество звука во время разговора в наушниках

Провайдеры сотовой связи уже давно используют голосовые кодеки с суперширокой полосой пропускания. Однако гарнитуры нивелируют качество, поскольку применяют старые решения. Передачу звука по беспроводным наушникам уже улучшили кодеком aptX и другими подобными. Qualcomm теперь восполняет пробел в отношении передачи речи.

Сообщается, что aptX Voice обеспечивает передачу голоса с частотой дискретизации 32 КГц.

«aptX Voice решает проблему повышения чёткости и качества передачи речи для потребителей, которые всё больше пользуются беспроводными гарнитурами и наушниками», – отметил представитель Qualcomm.

Кодек уже доступен на платформах Qualcomm Snapdragon 865 и Qualcomm Snapdragon 765. Он также будет доступен в аксессуарах на новой линейке однокристальных систем Qualcomm Technologies Bluetooth Audio.