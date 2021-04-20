Наушники Apple оказались в желудке собаки, но «выжили»

Как рассказывает PhoneArena, 22-летняя Рейчел Хикс (Rachel Hicks) пыталась заснять на фото в Instagram процесс выдачи её собаке пасхального угощения. Пёс по кличке Джимми был очень нетерпелив, подпрыгивал и бегал вокруг. В суматохе он подпрыгнул слишком сильно и случайно выбил из кармана хозяйки кейс с AirPods. Наушники упали на пол, и прежде чем Рейчел успела опомниться, их проглотил Джимми.

Как только девушка поняла, что произошло, она сразу понесла собаку в ветеринарную клинику. Дело в том, что проглоченные наушники с кейсом могли оказаться смертельно опасными для пса из-за химических веществ в аккумуляторах. В клинике собаку сразу положили под нож. Операция прошла хорошо, и наушники извлекли из желудка Джимми.

Любопытнее всего то, что AirPods остались целее, чем пёс. После извлечения из его желудка они продолжили нормально работать. Джимми сейчас выздоравливает и пока вынужден ходить вот в таком воротнике: