Наушники научили определять алкогольное опьянение

Кратко об изобретении пишет Naked Science. Учёные взяли пару обычных наушников и модифицировали их. В них встроили датчики паров этанола. Полученное устройство отслеживает выделяющийся через кожу ушей газ. Если датчик сработает, загорится световой индикатор. По яркости можно будет определить концентрацию спирта.

Наушники уже протестировали на добровольцах. Мужчинам дали выпить перед экспериментом. Затем учёные измерили уровень алкоголя у них в крови двумя способами: по дыханию и через наушники. Полученные показатели получились схожими. Правда, в данные, получаемые через наушники, могут вноситься помехи из-за пота.