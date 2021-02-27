Наушники Sony взорвались из-за невнимательности пользователя

Мальчик вставил специальный адаптер для наушников для самолёта в обычную розетку. После этого наушники взорвались и начали гореть. Сын хозяйки Sony WH-1000XM2 даже обжёг правую руку.

Стоит отметить, что на официальном сайте Sony и в руководстве пользователя сказано, что самолётный адаптер нельзя использовать для зарядки гарнитуры. При его подключении к розетке переменного тока может произойти возгорание. Даже на самом адаптере написано, что его нельзя включать в розетку.

Отмечается, что наушники Sony были недешёвыми — стоили 2300 юаней (около 26 тысяч рублей).