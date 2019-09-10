Ferra

Назван лидер на рынке беспроводных наушников

Рынок растёт бешеными темпами
По итогам за второй квартал 2019 года выяснилось, что люди стали охотнее покупать носимую технику, то есть беспроводные наушники, часы, фитнес-браслеты и т.д. Лучше всего растут продажи наушников, и на рынке чётко виден производитель-лидер.

В отчёте аналитической компании IDC сообщается, что мировые поставки носимых девайсов выросли во втором квартале 2019 года на 85,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгружено было всего 67,7 миллиона устройств.

Рыночная доля конкретно наушников среди всех носимых девайсов увеличилась с 24,8% до 46,9%. Лучше всего продаются устройства от Apple — компании принадлежит половина — 50,2% — рынка.

Второе место заняла Samsung с 10,2-процентной долей, а третье — Xiaomi с 6,5-процентной долей. Также в топ-5 вошли Bose и ReSound (дочерняя компания Jabra).

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