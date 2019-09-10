Назван лидер на рынке беспроводных наушников

В отчёте аналитической компании IDC сообщается, что мировые поставки носимых девайсов выросли во втором квартале 2019 года на 85,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгружено было всего 67,7 миллиона устройств.

Рыночная доля конкретно наушников среди всех носимых девайсов увеличилась с 24,8% до 46,9%. Лучше всего продаются устройства от Apple — компании принадлежит половина — 50,2% — рынка.

Второе место заняла Samsung с 10,2-процентной долей, а третье — Xiaomi с 6,5-процентной долей. Также в топ-5 вошли Bose и ReSound (дочерняя компания Jabra).