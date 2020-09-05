Назван способ найти скрытую камеру с помощью смартфона

Эксперт объяснил, что нужно включить видеокамеру и фонарик (или вспышку), выключить в помещении свет и начать поэтапно его обходить со смартфоном. Особенно тщательно нужно осмотреть потолочные зоны, обойти все стены рядом с розетками. Если скрытая камера есть, то на экране смартфона можно будет увидеть блики.

Специалист также отметил, что в помещении могут быть установлены камеры, которые ведут не только съёмку, но и передачу данных. То есть данные могут сохраняться на устройстве в другом помещении. В этом случае могут помочь мобильные приложения, которые фиксируют электромагнитные поля.

Если камера найдена, эксперт советует зафиксировать её местонахождение, а затем пригласить сотрудников правоохранительных служб.