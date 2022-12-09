Названа цена часов Huawei со встроенными наушниками

Отмечается, что функциональность часов не уменьшилась. Они по-прежнему работают под управлением системы HarmonyOS 3 и поддерживают установку сторонних приложений. Что касается функций для здоровья, то устройство поддерживает мониторинг сна, уровня кислорода в крови, определение частоты сердечных сокращений и т. д. Помимо этого, есть более 80 спортивных режимов.

Huawei обещает, что WATCH Buds могут работать три дня при зарядке до 100% в типичном сценарии использования. Можно слушать музыку в течение четырёх часов или разговаривать в течение 2,5 часов при отключенном шумоподавлении.

Стоимость Huawei WATCH Buds составляет 2988 юаней (примерно 27 тысяч рублей по актуальному курсу).