Названа лучшая фотокамера 2019 года

«Фотокамерой года» стал аппарат Nikon Z 6. В другой номинации — «Профессиональный стандартный зум-объектив» победил объектив NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S. По мнению экспертов EISA, Nikon Z 6 отличается удобством в обращении и надёжной сборкой. С её помощью можно получить качественные снимки в любых условиях съёмки. Объектив NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, в свою очередь, является хорошим дополнением к фотокамерам серии Nikon Z.

Напомним, вчера мы также сообщили о том, что EISA выбрала лучший смартфон года. Им стал флагман от Huawei — P30 Pro.