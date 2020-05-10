Названа стоимость первых полноразмерных беспроводных наушников Apple AirPods

Подробностями поделился известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser). Именно он рассказал, что наушники будут называться AirPods Studio. Такое наименование намекает на то, что устройство будет позиционироваться как студийное. То есть качество звука у наушников должно быть высоким.

По информации того же Проссера, стоимость AirPods Studio составит $350 (около 25,7 тысячи рублей). Для студийных наушников это вполне нормальная цена.

Когда будут презентованы AirPods Studio, пока сказать сложно.