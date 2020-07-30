Названы лучшие беспроводные наушники из продающихся в России

Особое внимание в Роскачестве обратили на беспроводные Huawei FreeBuds 3i за 8 990 рублей и Apple Powerbeats за 10 990 рублей. Экспертов разочаровало качество звука на обоих устройствах. Однако они отметили у FreeBuds 3i отличную систему шумоподавления, а у Powerbeats — время работы в 17 с половиной часов.

По звуку специалисты выделили модель Sennheiser Momentum True Wireless 2. Также они назвали альтернативой для пользователей Android-смартфонов беспроводные Galaxy Buds+.

Проанализировав модели, специалисты назвали лучшие беспроводные наушники из продающихся в России. Ниже представлен топ новых наушников весны-лета: