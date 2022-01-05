Названы лучшие наушники для владельцев игровых компьютеров и ноутбуков

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Названы лучшие наушники для владельцев игровых компьютеров и ноутбуковВсего в список попали семь моделей
На YouTube-канале «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах» ведущий Макс Шелест перечислил лучшие из существующих на данный момент наушники для игр.
В подборке ведущего канала Макса Шелеста оказалось семь устройств.
- Logitech G435. Это лёгкие беспроводные наушники с необычным дизайном. Есть на выбор три цвета. Работают на частоте 2,4 ГГц, их можно подключать и к компьютерам, и к игровым консолям. Сами по себе они очень удобные, работают довольно долго, дают хороший звук. Также здесь есть встроенный микрофон, который почти незаметен.
- HyperX Cloud II Wireless. Наушники с классическим дизайном. В целом эта модель - одна из наиболее популярных во всём мире. Очень крепкие и надёжные наушники, которые знает практически каждый любитель игр. Они удобные, отличаются хорошей автономностью.
- ASUS ROG Delta S. Обеспечивают отличное звучание. Имеют четыре встроенных ЦАПа, поддерживают MQL, отлично показывают себя в играх. Модель способна работать со смартфонами, приставками (PS4, PS5), компьютерами. Правда, из-за необычной формы амбушюр они понравятся не всем.
- EPOS H3. Это удачное сочетание звука, микрофона и дизайна. Выпускаются наушники в белом и чёрном варианте. Имеют хорошие удобные амбушюры, изготовленные из искусственной кожи. Микрофон работает здесь вполне неплохо: по крайней мере, точно лучше, чем у моделей, названных выше. Нельзя не отметить и хороший звук. Из недостатков эксперт отмечает несоответствие внешнего вида наушников их стоимости.
- EPOS H6 Pro. Выпускаются в двух цветах, а также в закрытом и открытом вариантах. Микрофон здесь легко снимается при необходимости, а в комплекте с устройством идут две заглушки. Дают наушники отличный звук, сидят на голове очень удобно.
- Logitech G333. Внутриканальные наушники для геймеров. Это отличный вариант для тех, кто ищет именно «затычки». Наушники очень удобные, у них хороший звук, они прекрасно показывают себя в «стрелялках» (шутерах). Что ещё удивительно - микрофон здесь установлен действительно качественный. Совместимы они с любыми устройствами: консоли, смартфоны и пр.
- Xtrfy H2. Ведущий отметил, что наушники дают отличный звук в шутерах (Counter-Strike: Global Offensive и др.). Причём это лучший звук, который только эксперт слышал в подобных играх. Правда, есть у модели и недостатки: толстый провод, неудобная посадка.