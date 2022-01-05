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Названы лучшие наушники для владельцев игровых компьютеров и ноутбуков

Всего в список попали семь моделей

На YouTube-канале «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах» ведущий Макс Шелест перечислил лучшие из существующих на данный момент наушники для игр.