Названы лучшие подарки из техники для любителя музыки или аудиофила

Если вы ищете лучший подарок для музыканта, меломана или любителя виниловых пластинок, то он точно есть в этом списке.

Sennheiser HD6XX. Одна из самых популярных моделей среди аудиофилов. Это наушники открытого типа, которые создают ощущение, что вы находитесь на концерте любимого исполнителя. Есть версия HD650 по приятной цене. Кроме того, на голове устройство сидит удобно, а это даёт возможность часами слушать разные треки.