Названы лучшие подарки из техники для любителя музыки или аудиофила

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Названы лучшие подарки из техники для любителя музыки или аудиофилаИх можно вручить на день рождения или Новый год
Эксперты WIRED перечислили самые необычные и качественные устройства, которые понравятся любому фанату музыки.
Если вы ищете лучший подарок для музыканта, меломана или любителя виниловых пластинок, то он точно есть в этом списке.
- Sennheiser HD6XX. Одна из самых популярных моделей среди аудиофилов. Это наушники открытого типа, которые создают ощущение, что вы находитесь на концерте любимого исполнителя. Есть версия HD650 по приятной цене. Кроме того, на голове устройство сидит удобно, а это даёт возможность часами слушать разные треки.
- Monoprice M570. Ещё одни хорошие наушники. Это отличный пример оптимального соотношения цены и качества. Дизайн и звук дополняют друг друга: отделка из искусственной кожи, которая позволяет комфортно насладиться музыкой, и чёткие басы с верхними частотами. Тип наушников - открытые.
- Shure Aonic 3. Несмотря на небольшой размер, за свою цену эти наушники выдают сбалансированный и чёткий звук. В комплекте идут ушные вкладыши с шумоподавлением.
- Koss Porta Pro. Легендарные стильные наушники позволят вам почувствовать себя жителем 80-х годов XX века. Звучат при этом они также великолепно.
- Apple AirPods Max. Дорогие и качественные наушники от Apple. Причём беспроводные. Благодаря сетчатому эластичному материалу оголовья их удобно надевать и носить. На правом наушнике сверху есть кнопки регулировки громкости. Кроме того, здесь есть встроенные микрофоны и функция шумоподавления, а это позволяет комфортно в них работать или играть.
- Samsung Galaxy Buds2. Считаются лучшими беспроводными наушниками. Звучание у них тоже одно из лучших на 2021 год, по мнению авторов портала. В комплекте идёт чехол с функцией беспроводной зарядки. С Android-смартфонами для воспроизведения музыки он соединяется тоже быстро.
- Подставка для наушников. Она недорогая (32 доллара, или 2 250 рублей), но привлекает внимание благодаря простой металлической конструкции. Вмещается в неё до двух пар наушников.
- Drop THX AAA 789 Linear. Усилитель для наушников, обеспечивающий качественный и чистый звук. Уровень шума у него - минимальный, также есть разъёмы для 3,5-мм, 1/4-дюймовых и многополюсных кабелей.
- Fluance RT81. Отличный проигрыватель начального уровня. Может идти и как дополнительное устройство для тех, кто по-настоящему любит винил. У него есть встроенный фонокорректор, поэтому вы сможете подключить к проигрывателю динамики или усилитель.
- Pro-Ject Debut Carbon Evo. Ещё один качественный проигрыватель начального уровня. По сравнению с предыдущим предлагает высокую чёткость звучания. Также вы можете выбрать цвет корпуса: доступно множество вариантов.
- Cambridge Audio Alva Solo. Внешний фонокорректор для виниловых проигрывателей. Он позволит повысить чёткость звучания.
- Koeppel Design The LP Block. Эта подставка решит проблему с тем, чтобы куда-то положить конверты для пластинок, которые вы собираетесь включить. Сюда войдут 10 конвертов.
- DJGearIX Record Weight. Качественный стабилизатор, который поможет закрепить пластинку. У этого - войлочное дно, которое точно не поцарапает этикетку.
- Конверты для виниловых пластинок. Возможно, это не самый роскошный подарок, но он определённо придётся по вкусу любителям виниловых пластинок. Скорее всего, таких конвертов им вечно не хватает.
- Машина для очистки виниловых пластинок Pro-Ject VC-E. Самостоятельно качественно почистить пластинки сложно. Для этого понадобится специальный аппарат. Доступная альтернатива - насадка для очистки пластинок.
- Беспроводные колонки H20 Audio HD6. Эти колонки могут воспроизводить музыку с телефона, планшета. К ним можно подключить также цифровой аудиоплеер высокого разрешения либо виниловый проигрыватель. Стоит это всё при этом - менее 1000 долларов (70 860 рублей).
- KEF LS50 Wireless II. Эти динамики воспроизводят звук во всех направлениях. Могут подключаться к другим устройствам через Bluetooth, Wi-Fi и порту HDMI eARC.
- Naim Audio Uniti Atom. Через Wi-Fi способен воспроизводить любые аудиофайлы. При запуске трека обложка альбома с названием отображается на небольшом дисплее в передней части корпуса.
- Акустические панели ATS. Способны поглощать звук от колонок с широкополосными динамиками. Точно будут полезны аудиолюбителям.
Источник: WIRED