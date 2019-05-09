Названы лучшие портативные колонки

Эксперты взяли 41 портативную колонку и 27 колонок для дома. Они оценили качество звука, функциональность устройств, энергозатратность и простоту использования.

Лучшей колонкой по совокупности нескольких критериев стала Ultimate Ears Roll. Она производит самый качественный звук и наиболее удобна в использовании, однако может беспрерывно работать только 9,1 часов. На второе место рейтинга эксперты поместили Ultimate Ears Boom 2. Время автономной работы этой колонки равно 19 часам, но качество звука у неё не такое хорошее.

Также в пятёрку лучших вошли Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II (3-е место), Vifa Helsinki (4-е место) и Sony SRS-XB40 (5-е место).