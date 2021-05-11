Названы лучшие портативные колонки для покупки в России

При выборе портативной колонки специалисты посоветовали обратить внимание на вес и размер, мощность, дизайн, наличие подсветки, батарею, защиту от воды и пыли, прочность, удобство переноски.

По всем критериям лучшей на начало 2021 года колонкой оказалась Sony SRS-XB43. Её итоговый балл составил 3.699. Модель, правда, довольно много весит — 3 килограмма. Поэтому она, скорее, подойдёт тем, кто хочет устраивать вечеринки на улице. Sony SRS-XB43 поддерживает все современные кодеки (SBC, AAC, LDAC), а также громко проигрывает музыку.

На втором месте стоит лёгкая колонка JBL GO 3 (3.475). Её удобно брать с собой в путешествия. Впрочем, качество звука тут не дотягивает до высоким стандартов.

Также в топ-5 есть JBL Xtreme 3, LG XBOOM Go PL7 и JBL Clip 4.