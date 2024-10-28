​​Названы плюсы и минусы колонки бренда Vipe, который судился в РФ с JBL

Spark имеет защиту IP67 от пыли и воды. Колонка оснащена Bluetooth 5.3 и AUX-входом 3,5 мм, что позволяет подключать устройства по проводу — функция, которой нет у многих конкурентов. Также Vipe Spark может заряжать гаджеты и обладает батареей 4000 мАч, что обеспечивает до 20 часов воспроизведения.

По звуку Vipe Spark отличается мощными басами благодаря встроенному сабвуферу. Есть возможность объединить две колонки для стерео-звучания (о чем ниже).

Это были плюсы. Настало время минусов:

Колонка поддерживает только кодек SBC, что может ограничивать качество звука, особенно на высоких уровнях громкости. Временами звук кажется «песочным», будто не хватает битрейта. Vipe Spark воспроизводит звук в моно, что может не подойти любителям стерео. В колонке нет микрофона. К тому же существующее приложение не всегда корректно распознаёт подключение колонки.

И резиновая заглушка для разъёмов легко открывается, что может не обеспечить полную защиту от влаги вблизи воды.

Но за 14 000 рублей вариант действительно неплохой.

Напомним, что производитель колонок JBL, компания Harman, проиграл в российском суде делу против отечественной фирмы Drivix, которая выпускает аудиосистемы под брендом Vipe. Harman обвиняет Drivix в нарушении патентных прав, требуя компенсацию в размере 5 миллионов рублей.