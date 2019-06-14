Ferra

Названы самые нелепые устройства для селфи

От бумерангов до дронов
Сервис для размещения объявлений «Авито» составил список самых популярных и странных гаджетов для селфи-съёмки, которые продают или сдают в аренду пользователи ресурса.

В первую очередь «Авито» рассказал о селфи-зеркале. Обычно оно позволяет делать фотографии в полный рост. Описания к этим устройствам гласят, что достаточно просто подойти к «зеркалу», дотронуться до его поверхности и получить распечатанный снимок. Арендовать такой девайс можно за 15-20 тысяч в Москве.

Avito

Популярностью пользуются селфи-дроны. По большому счёту, квадрокоптеры с камерами могут делать не только селфи, но и, например, снимки природы (или дорогих дач чиновников). Однако на «Авито» их позиционируют именно как гаджеты для селфи и предлагают в аренду за 190 тысяч рублей в Москве.

Avito

Купить можно селфи-бумеранги. Они натурально напоминают внешним видом бумеранг. Его нужно раскрутить над головой, держа за ниточку. Получиться должно красивое фото со спины и немного сверху. Стоит такое удовольствие всего 1890 рублей в Москве.

Avito

Немного дороже (2190 рублей) любителю селфи обойдётся кольцо со штативом для телефона. Это кольцо даёт студийный свет для фотографий. Другая часть конструкции просто держит смартфон.

Avito

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