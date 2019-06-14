Названы самые нелепые устройства для селфи

В первую очередь «Авито» рассказал о селфи-зеркале. Обычно оно позволяет делать фотографии в полный рост. Описания к этим устройствам гласят, что достаточно просто подойти к «зеркалу», дотронуться до его поверхности и получить распечатанный снимок. Арендовать такой девайс можно за 15-20 тысяч в Москве.
Avito
Популярностью пользуются селфи-дроны. По большому счёту, квадрокоптеры с камерами могут делать не только селфи, но и, например, снимки природы (или дорогих дач чиновников). Однако на «Авито» их позиционируют именно как гаджеты для селфи и предлагают в аренду за 190 тысяч рублей в Москве.
Avito
Купить можно селфи-бумеранги. Они натурально напоминают внешним видом бумеранг. Его нужно раскрутить над головой, держа за ниточку. Получиться должно красивое фото со спины и немного сверху. Стоит такое удовольствие всего 1890 рублей в Москве.
Avito
Немного дороже (2190 рублей) любителю селфи обойдётся кольцо со штативом для телефона. Это кольцо даёт студийный свет для фотографий. Другая часть конструкции просто держит смартфон.
Avito