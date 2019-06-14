Названы самые нелепые устройства для селфи

Популярностью пользуются селфи-дроны. По большому счёту, квадрокоптеры с камерами могут делать не только селфи, но и, например, снимки природы (или дорогих дач чиновников). Однако на «Авито» их позиционируют именно как гаджеты для селфи и предлагают в аренду за 190 тысяч рублей в Москве.