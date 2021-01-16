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Названы самые популярные беспроводные наушники в мире
Есть безоговорочный лидер
Исследователи Counterpoint Research поделились статистикой по рынку носимых устройств в третьем квартале 2020 года. Они рассказали, что главным фактором роста рынка были беспроводные наушники.
Как пишут аналитики, ежегодные поставки беспроводных наушников должны вырасти на 83% в 2020 году (итоги года ещё не подведены). На графике ниже отражены все сегменты рынка носимых устройств: видно, что наибольшая доля принадлежит наушникам. Аналитики считают, что рост поставок беспроводных наушников растёт из-за того, что всё больше производителей убирают 3,5 разъёмы из смартфонов и аксессуары из комплекта их поставок.
Что касается самых популярных наушников по всему миру, то это модели Apple — их доля составляет 29%. За ними следуют устройства Xiaomi — 13%.