Названы самые популярные беспроводные наушники в мире

Как пишут аналитики, ежегодные поставки беспроводных наушников должны вырасти на 83% в 2020 году (итоги года ещё не подведены). На графике ниже отражены все сегменты рынка носимых устройств: видно, что наибольшая доля принадлежит наушникам. Аналитики считают, что рост поставок беспроводных наушников растёт из-за того, что всё больше производителей убирают 3,5 разъёмы из смартфонов и аксессуары из комплекта их поставок.