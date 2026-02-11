Названы самые популярные модели умных часов и фитнес-браслетов в России в 2025 г

В линейке Xiaomi сразу несколько хитов. Redmi Watch 5 Active и Redmi Watch 4 отличились большим экраном и долгой работой — до 18−20 дней. Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro покупали как альтернативу часам, ещё и с богатым набором датчиков и автономности до 21 дня.