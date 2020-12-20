Названы скрытые функции следующих беспроводных наушников Samsung

О наушниках известно, как минимум, то, что они будут поддерживать активное шумоподавление. Теперь же инсайдеры сообщили о других опциях Galaxy Buds Pro.

У наушников будет управляемый режим подавления шума, а также режим Environmental, который позволит в определённые моменты слышать всё, что происходит вокруг. Последний режим будет автоматическим. То есть он будет включаться, когда пользователь разговаривает, и выключаться, когда он перестаёт это делать.

На устройствах под управлением OneUI на базе Android 11 также будет доступно 3D-аудио.

Кроме того, у Galaxy Buds Pro будет обычный эквалайзер.