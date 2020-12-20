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Сегодня 15:09
Названы скрытые функции следующих беспроводных наушников Samsung
Galaxy Buds Pro
В январе вместе со смартфонами серии Galaxy S21 компания Samsung должна представить новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. В сети опубликовали информацию о некоторых скрытых функциях устройства.
О наушниках известно, как минимум, то, что они будут поддерживать активное шумоподавление. Теперь же инсайдеры сообщили о других опциях Galaxy Buds Pro.
У наушников будет управляемый режим подавления шума, а также режим Environmental, который позволит в определённые моменты слышать всё, что происходит вокруг. Последний режим будет автоматическим. То есть он будет включаться, когда пользователь разговаривает, и выключаться, когда он перестаёт это делать.
На устройствах под управлением OneUI на базе Android 11 также будет доступно 3D-аудио.
Кроме того, у Galaxy Buds Pro будет обычный эквалайзер.