Названы способы избежать прослушки через умные колонки

Об этом эксперт говорил с «Российской газетой». Специалист напомнил, что умной колонке для работы нужны постоянно включённые микрофон и интернет. Но это и создаёт риски.

В цепочке безопасности устройства есть такие элементы, как защищённость Wi-Fi-соединения, облачного сервера разработчика, программного обеспечения девайса и доступа к нему. Чтобы обезопасить соединение Wi-Fi, нужно в настройках безопасности Wi-Fi включить шифрование сети по стандарту WPA2. Если же в доме есть ещё устройства, управлять которыми можно через умную колонку, то нужно, чтобы они не были самостоятельными точками доступа.

Кроме того, стоит постоянно обновлять ПО роутера и колонки. Что касается микрофона, то его стоит отключать, когда устройство не используется.