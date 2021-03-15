Названы сроки выхода новых наушников Apple AirPods

По словам аналитика, серийное производство новинки запланировано на третий квартал 2021 года. Ранее считалось, что новые AirPods 3 компания может представить уже 23 марта. Впрочем, Apple ещё даже не объявила об этом мероприятии официально.

В сети уже появлялись рендеры и даже предполагаемые «живые» фото AirPods 3. Если им верить, наушники будут очень похожи внешне на AirPods Pro, но без силиконовых вкладышей. Активного шумоподавления, как у старшей модели, у новинок тоже не ожидается.