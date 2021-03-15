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Сегодня в 19:25
Названы сроки выхода новых наушников Apple AirPods
Не в марте
Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) снова делится подробностями о технике Apple. На этот раз специалист рассказал, что третье поколение беспроводных наушников AirPods не выйдет до третьего квартала 2021 года.
По словам аналитика, серийное производство новинки запланировано на третий квартал 2021 года. Ранее считалось, что новые AirPods 3 компания может представить уже 23 марта. Впрочем, Apple ещё даже не объявила об этом мероприятии официально.
В сети уже появлялись рендеры и даже предполагаемые «живые» фото AirPods 3. Если им верить, наушники будут очень похожи внешне на AirPods Pro, но без силиконовых вкладышей. Активного шумоподавления, как у старшей модели, у новинок тоже не ожидается.