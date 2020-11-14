Названы сроки выпуска AirPods 3 и mini LED iPad

Также, по словам аналитика, выручка Apple вырастет на 100% год от году в 2021. Причиной тому станет смена аккумуляторов в iPhone на батареи нового типа.

Если верить аналитику, предприятие Taiwan Career Technology снова станет ключевым поставщиком для всей продуктовой линейки Apple в 2021 году. В том числе для iPhone 13, который выйдет во второй половине следующего года, для AirPods и mini LED iPad, ожидаемых в первом полугодии. В планшетах дебютирует новая технология дисплеев.

Что касается AirPods 3, то они якобы получат дизайн актуальных AirPods Pro.