Названы три качественных виниловых проигрывателя среднего уровня

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Названы три качественных виниловых проигрывателя среднего уровняНа заметку любителям виниловых пластинок
"Аудиомания" опубликовала в блоге на "Хабре" подборку проигрывателей для винила, имеющих классический дизайн.
Эксперты компании порекомендовали пользователям три классических модели.
- Pro-Ject Juke Box E. По размеру, форме и массе проигрыватель приближается к стандартным. При этом, подчёркивают авторы, опорный диск здесь из ДВП, а это не так часто встречается у подобных моделей. Скорость вращения пластинки при воспроизведении нужно регулировать самостоятельно. Из других особенностей - три нелинейных входа для источников и Bluеtooth. Также у Pro-Ject Juke Box E есть фонокорректор и звуковой усилитель.
- ELAC Miracord 50. Весит этот проигрыватель немного больше предыдущего: 5,5 кг вместо 5 кг. Так же, как и Pro-Ject Juke Box E, он имеет две скорости воспроизведения и его можно подключить к усилителю или AV-ресиверу и наслаждаться музыкой через колонки.
- Onkyo CP-1050. Выглядит более солидно, чем остальные. У него есть электронный переключатель скоростей вращения диска. При этом максимально комфортно этот проигрыватель можно использовать лишь с дополнительным фонокорректором. Специалисты рекомендуются обратить внимание на Pro-Ject Phono Box S2.