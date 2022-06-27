Недорогие флагманские наушники Realme с шумодавом приехали в Россию. Цена

Наушники оснащены чипом R3 и работают с алгоритмами шумоподавления, которые обеспечивают снижение шума на 42 Дб. Также у Realme Buds Air 3 есть режим прозрачности, который позволяет слышать окружающие звуки, не вынимая наушники из ушей.

В устройстве установлен аккумулятор на 546 мАч. Наушники обеспечивают 7 часов непрерывного воспроизведения без подзарядки, а с подзарядкой от кейса — до 30 часов. 10 минут подзарядки дают дополнительные 150 минут работы.

В Realme Buds Air 3 используется большой драйвер 10 мм из жидкокристаллического полимера. Он отвечает за глубокие и чистые басы.

Наушники продаются в двух цветах: белом и синем. Realme Buds Air 3 можно будет купить с 28 июня по цене от 5 990 рублей. В первую очередь они поступят в продажу в магазинах билайн и DNS.