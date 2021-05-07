Немецкий бренд наушников Sennheiser продали иностранцам

Теперь у Sonova будет доступ к таким продуктам Sennheiser, как наушники, беспроводные наушники и саундбары. Производитель медицинских приборов, видимо, решил выйти на новый для себя растущий рынок.

Причиной продажи подразделения Sennheiser стало «сильное конкурентное давление». Несмотря на то, что в 2019 году объём продаж потребительских товаров компании достиг рекордных показателей, Sennheiser всё равно работала в убыток. Компания сократила 650 рабочих мест.

В Sennheiser говорят, что новый владелец подразделения наушников им очень импонирует. Sonova разделяет похожие корпоративные ценности. Компания продолжит продавать технику под брендом Sennheiser.