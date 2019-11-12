Nikon выпустила первую флагманскую беззеркальную камеру в компактном корпусе

Разрешение матрицы DX составляет 20,9 Мп. Камера имеет широкий байонет Nikon Z и быструю интеллектуальную автофокусировку, которая срабатывает даже в условиях недостаточного освещения (до –4 EV).

С помощью новинки можно снимать как портреты, так и кадры в движении, поскольку она имеет функцию непрерывной съёмки со скоростью до 11 кадров в секунду. Диапазон чувствительности у камеры такой — от 100 до 51 200. Аппарат также имеет мощный процессор EXPEED 6 для обработки изображений.

Камера Z 50 полностью совместима с переходником байонета FTZ. Стоит новинка 69 990 рублей.