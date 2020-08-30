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Сегодня 15:25
Nokia выпустит недорогие беспроводные наушники с долгим временем работы без подзарядки
Преемники хорошей модели Nokia Power Earbuds
Оригинальные беспроводные наушники Nokia Power Earbuds BH-605 отличились хорошим качеством звука и отличной автономностью. Теперь, похоже, Nokia готовит к выпуску их удешевлённого преемника.
В сети появились свидетельства того, что к выходу на рынок готовится версия Lite. По крайней мере она прошла сертификацию Bluetooth SIG. Пока непонятно, в чём именно наушники будут «облегчёнными». По документам ясно, что новинка получит поддержку Bluetooth 5.1, который обеспечит лучшее соединение и энергоэффективность. Теоретически новые Nokia Power Earbuds Lite смогут похвастаться ещё большим временем автономной работы. А оригинальные наушники могли предложить 5 «чистых» часов воспроизведения музыки и дополнительные 150 часов от футляра.
Скорее всего, Nokia представит новые Power Earbuds Lite 3 сентября.