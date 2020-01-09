Новая флагманская камера Canon снимает 20 фотографий в секунду
Новинку компания называет идеальной камерой для съёмки спорта и диких животных. EOS1D X Mark III позволяет добиться фотографий хорошего качества при любых условиях. Её датчик автофокусировки в 28 раз превосходит предыдущую модель по разрешению в центре кадра. Кроме того, камера предлагает улучшенные характеристики при высоких значениях ISO. EOS1D X Mark III может снимать и видео в формате RAW 12 бит с разрешением 5,5K.
Canon
Фотограф и амбассадор Canon Эдди Кио (Eddie Keogh) отметил, что в спортивной фотографии «несколько миллисекунд могут означать разницу между снимком, который появится на разворотах центральных газет — и тем, который никто не купит». Поэтому высокая скорость съёмки, которую может предоставить EOS1D X Mark III, важна. 20 кадров в секунду камера позволяет добиться в режиме Live View. Такую скорость обеспечивает особая конструкция системы зеркал.
Камера оснащена полнокадровым CMOS-датчиком разрешением 20,1 Мп, имеет улучшенные характеристики шумоподавления, а также встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth для передачи файлов.