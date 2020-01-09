Новая флагманская камера Canon снимает 20 фотографий в секунду

Фотограф и амбассадор Canon Эдди Кио (Eddie Keogh) отметил, что в спортивной фотографии «несколько миллисекунд могут означать разницу между снимком, который появится на разворотах центральных газет — и тем, который никто не купит». Поэтому высокая скорость съёмки, которую может предоставить EOS1D X Mark III, важна. 20 кадров в секунду камера позволяет добиться в режиме Live View. Такую скорость обеспечивает особая конструкция системы зеркал.

Камера оснащена полнокадровым CMOS-датчиком разрешением 20,1 Мп, имеет улучшенные характеристики шумоподавления, а также встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth для передачи файлов.