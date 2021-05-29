Новейшие беспроводные наушники Sony показали на видео

В наушниках будет использоваться новый процессор Sony V1, который обеспечит звук высокого качества. Поскольку предыдущая модель XM3 уже могла похвастаться лучшим качеством звука среди беспроводных наушников, от новинки можно ожидать неплохой прирост. Sony также представляет новую функцию Precise Voice Pickup, которая должна улучшить звук в голосовых вызовах.

Что касается автономной работы, то Sony WF-1000XM4 обещают работать на одном заряде до восьми часов с включённым активным шумоподавлением и до 12 часов без него. Это больше, чем было у предыдущей модели.

Предполагаемая цена устройства — 280 евро.