Новейшие наушники Apple «засветились» на знаменитости до анонса

Футбольная звезда опубликовала своё фото в Instagram. На нём знаменитость держит на руках ребёнка. В ушах у неё можно заметить Beats Studio Buds. Маленькая дочка же держит в руках зарядный кейс для наушников. Журналисты пришли к выводу, что появление нового устройства на фото звезды не случайность. Всё-таки у Алекс Морган насчитывается 9,2 млн подписчиков.