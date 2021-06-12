Новейшие наушники Apple «засветились» на знаменитости до анонса

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Новейшие наушники Apple «засветились» на знаменитости до анонсаВероятно, это рекламная кампания
В сети опубликовали фото знаменитости — американской футболистки Алекс Морган — в ещё не анонсированных наушниках Apple Beats Studio Buds.
Футбольная звезда опубликовала своё фото в Instagram. На нём знаменитость держит на руках ребёнка. В ушах у неё можно заметить Beats Studio Buds. Маленькая дочка же держит в руках зарядный кейс для наушников. Журналисты пришли к выводу, что появление нового устройства на фото звезды не случайность. Всё-таки у Алекс Морган насчитывается 9,2 млн подписчиков.
Alexandra Morgan
Ранее в этих же наушниках заметили баскетболиста Леброна Джеймса. Кроме того, недавно Studio Buds получили сертификацию NCC. Ожидается, что наушники выйдут в чёрном, красном и белом цветах. Вероятно, их представят в следующем месяце.