Новые AirPods стали причиной головной боли

По словам некоторых владельцев AirPods с приставкой Pro, наушники вызывают головную боль и проблемы с «давлением». Неприятные ощущения пропадают, как только человек снимает AirPods. Пока неясно, насколько распространена данная проблема. На Reddit отзывы противоречивые. Некоторые из комментаторов рассказали, что ощущают дискомфорт от любых наушников с шумоподавлением.

Напомним, Apple AirPods Pro начнут продаваться в России 12 ноября. Стоимость их составит 20 999 рублей. Помимо функции активного шумоподавления наушники получили три пары силиконовых вкладышей, 4,5 часа работы от одного заряда и до 24 часов с использованием кейса.