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Новые Apple AirPods получат функцию, которая уже была в наушниках Samsung 2018 года

В Samsung Gear IconX
В 2022 году должно выйти второе поколение беспроводных наушников AirPods Pro 2. Стало известно, какие функции они получат. Что интересно, такие опции поддерживали ещё наушники Samsung 2018 года.
Новые Apple AirPods получат функцию, которая уже была в наушниках Samsung 2018 года

Как сообщают инсайдеры, в Apple AirPods Pro 2 будут встроены фитнес-датчики. Они позволят отслеживать свои тренировки без Apple Watch или iPhone.

Да, также мы уже видели раньше. В 2018 году вышли Samsung Gear IconX. Можно было просто надеть их и начать бегать. Наушники были оснащены 4 ГБ памяти для музыки и датчиками для отслеживания тренировки. Однако с новыми Galaxy Buds и Galaxy Buds 2 Samsung, похоже, решила отказаться от фитнес-функций.

Остаётся наблюдать, как это получится у Apple.

Источник: Phonearena
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