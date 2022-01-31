Новые Apple AirPods получат функцию, которая уже была в наушниках Samsung 2018 года

Как сообщают инсайдеры, в Apple AirPods Pro 2 будут встроены фитнес-датчики. Они позволят отслеживать свои тренировки без Apple Watch или iPhone.

Да, также мы уже видели раньше. В 2018 году вышли Samsung Gear IconX. Можно было просто надеть их и начать бегать. Наушники были оснащены 4 ГБ памяти для музыки и датчиками для отслеживания тренировки. Однако с новыми Galaxy Buds и Galaxy Buds 2 Samsung, похоже, решила отказаться от фитнес-функций.

Остаётся наблюдать, как это получится у Apple.