Новые Apple AirPods за 16,5 тысячи рублей оказались похожи на китайскую подделку

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Новые Apple AirPods за 16,5 тысячи рублей оказались похожи на китайскую подделкуПользователи жалуются на кривую сборку
На днях новые беспроводные наушники Apple AirPods 3 поступили в продажу. К сожалению, первые покупатели устройств остались недовольны. Они пожаловались на низкое качество сборки дорогих наушников.
Жалобы появились в китайской соцсети Weibo. Пользователи рассказали, что у купленных AirPods наблюдаются грубые, выпирающие стыки, излишки клея и неплотная сборка. Эти дефекты влияют не только на внешний вид изделия. Пользователи пожаловались и на то, что AirPods царапают уши при ношении и воспроизводят звук с помехами.
В основном проблема касается наушников с пометкой «Сделано во Вьетнаме» (Made in Vietnam). Похоже, что пострадал сильнее всего именно этот вариант, однако им дело не ограничивается.
В России AirPods 3 предлагают купить за 16 490 рублей.
Источник: Gizmochina