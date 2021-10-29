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Новые Apple AirPods за 16,5 тысячи рублей оказались похожи на китайскую подделку

Пользователи жалуются на кривую сборку
На днях новые беспроводные наушники Apple AirPods 3 поступили в продажу. К сожалению, первые покупатели устройств остались недовольны. Они пожаловались на низкое качество сборки дорогих наушников.
Новые Apple AirPods за 16,5 тысячи рублей оказались похожи на китайскую подделку

Жалобы появились в китайской соцсети Weibo. Пользователи рассказали, что у купленных AirPods наблюдаются грубые, выпирающие стыки, излишки клея и неплотная сборка. Эти дефекты влияют не только на внешний вид изделия. Пользователи пожаловались и на то, что AirPods царапают уши при ношении и воспроизводят звук с помехами.

Новые Apple AirPods за 16,5 тысячи рублей оказались похожи на китайскую подделку

В основном проблема касается наушников с пометкой «Сделано во Вьетнаме» (Made in Vietnam). Похоже, что пострадал сильнее всего именно этот вариант, однако им дело не ограничивается.

Новые Apple AirPods за 16,5 тысячи рублей оказались похожи на китайскую подделку

В России AirPods 3 предлагают купить за 16 490 рублей.

Новые Apple AirPods за 16,5 тысячи рублей оказались похожи на китайскую подделку
Источник: Gizmochina