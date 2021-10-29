Новые Apple AirPods за 16,5 тысячи рублей оказались похожи на китайскую подделку

Жалобы появились в китайской соцсети Weibo. Пользователи рассказали, что у купленных AirPods наблюдаются грубые, выпирающие стыки, излишки клея и неплотная сборка. Эти дефекты влияют не только на внешний вид изделия. Пользователи пожаловались и на то, что AirPods царапают уши при ношении и воспроизводят звук с помехами.