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Сегодня в 16:16
Новые беспроводные наушники Apple начнут отслеживать движения пользователей
Речь об AirPods Pro
Если верить инсайдерам, Apple всё-таки выпустит в 2021 году третье поколение AirPods. В следующем же году выйдет второе поколение AirPods Pro. И нам уже известны подробности о новинках.
Что касается простых AirPods 3, то у них будут новый кейс, а также более короткие «ножки», как у текущего поколения AirPods Pro.
А вот второе поколение старшей модели получит обновлённые датчики движения и будет сфокусировано на фитнес-трекинге. Вероятно, наушники смогут отслеживать движения владельца, может быть, считать шаги.
Также сообщается, что Apple тестирует более компактный дизайн для AirPods Pro без «ножек» вообще. Отмечается, что компания якобы изначально планировала выпустить AirPods Pro второго поколения в 2021 году, но по неясным причинам перенесла запуск на 2022 год.