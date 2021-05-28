Новые беспроводные наушники Apple начнут отслеживать движения пользователей

Что касается простых AirPods 3, то у них будут новый кейс, а также более короткие «ножки», как у текущего поколения ‌AirPods Pro‌.

А вот второе поколение старшей модели получит обновлённые датчики движения и будет сфокусировано на фитнес-трекинге. Вероятно, наушники смогут отслеживать движения владельца, может быть, считать шаги.

Также сообщается, что Apple тестирует более компактный дизайн для AirPods Pro‌ без «ножек» вообще. Отмечается, что компания якобы изначально планировала выпустить AirPods Pro второго поколения в 2021 году, но по неясным причинам перенесла запуск на 2022 год.