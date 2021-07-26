Новые беспроводные наушники LG получили режим шёпота

Tone Free FP поддерживают так называемый режим шёпота (Whispering Mode). Если он активирован, наушник можно держать прямо у рта во время звонка, используя его как микрофон. Это позволит говорить тихо, чтобы собеседник вас услышал.

Всего в линейке новых наушников три модели — FP5, FP8 и FP9. В основном они похожи между собой. Все наушники имеют функцию шумоподавления, три микрофона и защиту от воды по стандарту IPX4. У старшей модели FP9 есть интересная особенность, связанная с зарядным кейсом. Он может использоваться в качестве беспроводного передатчика, что позволяет применять наушники с устройствами без Bluetooth. Кейс можно подключить к девайсам по кабелю USB-C-AUX.

Также модели FP8 и FP9 могут убивать бактерии с помощью ультрафиолета. Эти наушники способны проработать на одном заряде до 10 часов и 24 часов месте с кейсом.

Стоимость наушников пока к сожалению неизвестна.