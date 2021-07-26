Новые беспроводные наушники LG получили режим шёпота

Новые беспроводные наушники LG получили режим шёпотаА ещё их кейс может служить беспроводным передатчиком
Tone Free FP поддерживают так называемый режим шёпота (Whispering Mode). Если он активирован, наушник можно держать прямо у рта во время звонка, используя его как микрофон. Это позволит говорить тихо, чтобы собеседник вас услышал.
Всего в линейке новых наушников три модели — FP5, FP8 и FP9. В основном они похожи между собой. Все наушники имеют функцию шумоподавления, три микрофона и защиту от воды по стандарту IPX4. У старшей модели FP9 есть интересная особенность, связанная с зарядным кейсом. Он может использоваться в качестве беспроводного передатчика, что позволяет применять наушники с устройствами без Bluetooth. Кейс можно подключить к девайсам по кабелю USB-C-AUX.
Также модели FP8 и FP9 могут убивать бактерии с помощью ультрафиолета. Эти наушники способны проработать на одном заряде до 10 часов и 24 часов месте с кейсом.
Стоимость наушников пока к сожалению неизвестна.