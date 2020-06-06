Новые флагманские наушники Sony с шумоподавлением «засветились» в магазине до анонса

Напомним, эта модель — продолжение WH1000XM3, которую признают одной из наиболее высокооценённых моделей наушников с шумоподавлением.

Когда будет запущена новинка, ещё не известно. Но, судя по всему, уже скоро. Магазин Walmart случайно опубликовал наушники WH1000XM4 до анонса, раскрыв некоторые их характеристики.

Итак наушники будут иметь многие опции своего предшественника. Сообщается, что функция Precise Voice Pickup будет улучшена и значительно повысит качество голосовых вызовов, которое страдает у WH1000XM3.

Также WH1000XM4 смогут подключаться к нескольким устройствам одновременно, будут использовать аудиокодек LDAC, а время автономной работы наушников составит примерно 30 часов.