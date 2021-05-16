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Сегодня в 15:14
Новые компактные наушники Sony с шумоподавлением показали до премьеры
В чёрном и белом цветах
Инсайдер Roland Quandt опубликовал рендеры грядущих компактных наушников Sony с шумоподавлением WF-1000XM4. Они выйдут в двух цветах: чёрном и белом.
Судя по рендерам, у белой модели корпус покрыт чем-то наподобие кожи. Также в нём есть золотые элементы.
Отмечается, что WF-1000XM4 будут очень отличаться от модели WF-1000XM3. Новые наушники выглядят более компактными, округлёнными, вероятно, получат кнопки. Кроме того, они будут поддерживать беспроводную зарядку. В целом, 10 минут зарядки должно хватить для прослушивания музыки в течение 120 минут. Это на 30 минут больше, чем было у XM3. Сами наушники могут обеспечить до 6 часов воспроизведения, а с зарядным чехлом получат дополнительные 18 часов.
Также известно, что WF-1000XM4 получат поддержку Bluetooth 5.2 и встроенный чип MediaTek MT2822S.