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Новые наушники Samsung уступили Apple AirPods Pro по качеству шумоподавления
Речь о Galaxy Buds Pro
Samsung готовится выпустить 14 января новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Вчера в сети появилось видео с распаковкой ешё не анонсированных новинок. Благодаря нему нам стало известно больше о функциях наушников. Также их сравнили с главным конкурентом — AirPods Pro.
Как заявил автор видео, активное шумоподавление в Galaxy Buds Pro «хорошее, но не такое впечатляющее, как в AirPods Pro».
Это любопытно. И те, и другие наушники имеют внутриканальный дизайн, поэтому активное шумоподавление у них, по идее, должно работать неплохо. Видимо, дело в самих технологиях, используемых Samsung и Apple.
Также автор ролика рассказал, что опция Ambient в Galaxy Buds Pro была улучшена, качество звука «фантастическое». Обзорщик отметил чистые средние и высокие частоты, а также насыщенные басы.