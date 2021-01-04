Новые наушники Samsung уступили Apple AirPods Pro по качеству шумоподавления

Как заявил автор видео, активное шумоподавление в Galaxy Buds Pro «хорошее, но не такое впечатляющее, как в AirPods Pro».

Это любопытно. И те, и другие наушники имеют внутриканальный дизайн, поэтому активное шумоподавление у них, по идее, должно работать неплохо. Видимо, дело в самих технологиях, используемых Samsung и Apple.

Также автор ролика рассказал, что опция Ambient в Galaxy Buds Pro была улучшена, качество звука «фантастическое». Обзорщик отметил чистые средние и высокие частоты, а также насыщенные басы.