Новые TWS-наушники Jabra получили кодек aptX HD для лучшего качества звука по Bluetooth

Первая модель Jabra Elite 7 Active имеет покрытие ShakeGrip из жидкого силиконового каучука. Это позволяет удобно заниматься спортом. В этих наушниках также есть настраиваемая система активного шумоподавления и функция ветроподавления.

Вторая модель — Jabra Elite 3. Она более дешёвая, но обеспечивает насыщенное звучание, мощные басы и чёткое воспроизведение речи. Наушники оснащены динамиками диаметром 6 мм, а также поддерживают, лучший в данном классе музыкальный эквалайзер и аудиокодек Qualcomm aptX HD. Этот протокол обеспечивает аудио в высоком качестве по Bluetooth. Время автономной работы Jabra Elite 3 достигает семи часов без чехла и 28 часов вместе с ним.