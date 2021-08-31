Новые TWS-наушники Jabra получили кодек aptX HD для лучшего качества звука по Bluetooth

Новые TWS-наушники Jabra получили кодек aptX HD для лучшего качества звука по BluetoothИ это в недорогих моделях
Первая модель Jabra Elite 7 Active имеет покрытие ShakeGrip из жидкого силиконового каучука. Это позволяет удобно заниматься спортом. В этих наушниках также есть настраиваемая система активного шумоподавления и функция ветроподавления.
Вторая модель — Jabra Elite 3. Она более дешёвая, но обеспечивает насыщенное звучание, мощные басы и чёткое воспроизведение речи. Наушники оснащены динамиками диаметром 6 мм, а также поддерживают, лучший в данном классе музыкальный эквалайзер и аудиокодек Qualcomm aptX HD. Этот протокол обеспечивает аудио в высоком качестве по Bluetooth. Время автономной работы Jabra Elite 3 достигает семи часов без чехла и 28 часов вместе с ним.
Jabra
Третья модель Jabra Elite 2 является самой дешёвой в линейке. Она также поддерживает звукоизоляцию и аудиокодек Qualcomm aptX HD. От одного заряда наушники работают также семь часов (21 час при наличии зарядного чехла).
Jabra
Elite 2 и Elite 3 поступят в продажу в России в сентябре 2021 года, Elite 7 Active — в октябре 2021 года. Elite 7 Active стоит 17 990 рублей. Elite 3 — 7990 рублей, а Elite 2 — 5990 рублей