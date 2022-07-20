Новый король среди наушников с шумоподавлением: Sony WH-1000XM5 в сравнении с предшественниками

Ведущий канала Rozetked на YouTube рассказал о недавно вышедшей новинке - наушниках Sony WH-1000XM5. Эксперт сравнил их с моделями WH-1000Х, WH-1000ХМ2, WH-1000ХМ3, WH-1000ХМ4. В действительности разницы между Sony WH-1000XM5 и их предшественниками ни во внешнем виде, ни во внутренних характеристиках, почти нет. Это, по мнению эксперта, одно из самых странных устройств компании Sony.

В комплекте с Sony WH-1000XM5 идут только сами наушники, кабель для зарядки и чехол. Причём по габаритам наушники стали ещё больше предыдущих и они при этом не складываются вообще, поэтому в рюкзак их поместить будет сложнее. Материал дужек у WH-1000XM5 - пластик, то есть они даже не металлические. Зафиксировать на одном месте их тоже нельзя.

Ухудшили, как ни странно, у Sony WH-1000XM5 звук. Размер драйверов у них с 40 мм уменьшился до 30 мм. Но остальные характеристики остались практически такими же, как у предыдущих версий. Со всеми параметрами вы можете ознакомиться ниже.