Новым наушникам Apple AirPods за 63 тысячи рублей предсказали низкие продажи

Мнением поделились тайваньские компании Compeq и Unitech. Источники рассказали DigiTimes, что поставщики не ждут значительного роста продаж AirPods Max. Этот продукт позиционируется как нишевый, предназначенный для определённого сегмента. С беспроводными наушниками AirPods и AirPods Pro его даже сравнивать не надо. AirPods Max никогда не приблизятся к их успеху.

Тем не менее, как отмечает PhoneArena, спрос на AirPods Max, похоже, превысил ожидания Apple. Сейчас наушники могут доставить только в марте 2021 года, а это значит, что заказов на них пришлось много.