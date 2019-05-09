Объявлены лучшие дисплеи в мире

Победителями стали сразу три экрана: OLED-дисплей для смарт-часов Apple Watch Series 4, модульный дисплей MicroLED от Samsung Electronics и Crystal LED Display от Sony.

Экран Apple Watch похвалили за время работы, узкие рамки и высокое качество изображения. MicroLED-дисплей от Samsung установлен в 8К-телевизор The Wall, а экраны на технологии Sony Crystal LED являются основой больших видеостен. Эксперты оценивают дисплеи по качеству изображения и технологиям, используемым в них.

В прошлом году данную премию получили экраны iPhone X и iPad Pro.