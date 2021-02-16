Объявлены российские цены новой беспроводной гарнитуры Xbox

Рекомендованная цена новинки составляет 9599 рублей. Xbox Wireless Headset поддерживает ведущие технологии пространственного звука: Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X. В новой гарнитуре можно общаться в голосовых чатах с высоким качеством. Микрофонные элементы Xbox Wireless Headset фокусируются на речи пользователя. Также имеются настройки шумоподавления.

Если пользователь молчит, гарнитура отключит микрофон, чтобы обеспечить приватность. У новинки есть и физическая кнопка для этого.

Xbox Wireless Headset также можно подключить к смартфону по Bluetooth с одновременным соединением с консолью. То есть можно одновременно общаться по телефону и играть на консоли.

Гарнитура можно работать до 15 часов на одной зарядке, которая занимает три часа.